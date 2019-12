Spara e uccide ladro: ha esploso un colpo dalla finestra

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per chiarire quanto è accaduto intorno alle 5, in una casa di campagna a Bazzano, in Valsamoggia nel Bolognese. Secondo le prime informazioni una donna ha chiamato il 112 riferendo che il marito, dopo avere notato persone armeggiare davanti alla porta dell'abitazione, ha esploso un colpo di pistola, regolarmente detenuta, da una finestra. Uscendo di casa in attesa dei carabinieri, i coniugi hanno trovato il cadavere di un uomo la cui morte è stata accertata dal 118.