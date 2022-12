Caso Soumahoro, la famiglia si spacca. La moglie avrebbe preso le distanze dalla madre: «Io non ero consapevole di quel che succedeva», avrebbe detto ai pm. Nell’ambito dell’inchiesta sulle coop per l’assistenza dei migranti Karibu e Aid gestite dai parenti del deputato Aboubakar Soumahoro si sono presentati in tribunale ieri a Latina Marie Terese Mukamitsindo, suocera del parlamentare, suo figlio Michel Rokundo e proprio la figlia Liliane Murekatete, moglie del deputato (Nella foto ieri in tribunale), tutti indagati per reati legati a presunte false fatturazioni per evadere il fisco. Nessuno dei tre avrebbe risposto al magistrato.

Ma Liliane Murekatete starebbe cercando di tenere ben distinta la sua posizione rispetto a quella di madre e fratello. Tant’è vero che il suo avvocato, Lorenzo Borrè ha tenuto a specificare di aver presentato «della documentazione che riteniamo adatta a riqualificare le contestazioni mosse a Murekatete: confidiamo già da ora che si escluderanno le responsabilità».