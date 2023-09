Sophia Loren, come sta dopo la caduta e l'operazione? Il messaggio social: «Tutto è andato per il meglio». Le ultime novità

Sono trascorse circa ventiquattr'ore dalla caduta accidentale di cui è stata vittima Sophia Loren nella sua villa di Ginevra e, secondo le prime informazioni sulle sue condizioni di salute, l'operazione a cui è stata sottoposta a causa di alcune fratture all'anca ha avuto esito positivo.

Sophia Loren cade in casa a Ginevra: ricoverata e operata per alcune fratture. Agenda rinviata

Le condizioni di salute: come sta ora la Loren

A fornire gli aggiornamenti sul suo stato di salute è una breve nota arrivata dai profili social della sua catena di ristoranti, dove si legge: «Fortunatamente tutto è andato per il meglio e la Signora tornerà prestissimo con noi».

La Loren - che ha compiuto 89 anni proprio lo scorso 20 settembre - è al momento ricoverata in una clinica di Ginevra, dove dovrebbe rimanere ancora per alcuni giorni. Dopo l'arrivo nella clinica, nella tarda mattinata di domenica, Sophia Loren è stata sottoposta ad una serie di accertamenti ortopedici dai quali sono emerse diverse fratture a livello dell'anca e per questo è stato deciso un immediato intervento. Secondo quanto si apprende, l'operazione è andata bene e ora la diva dovrà seguire un programma di riabilitazione.

Il messaggio sui social e il rinvio degli impegni

Il personale del Sophia Loren Restaurant, la catena inaugurata nel 2021, fa sapere tramite i social che l'attrice è in buone condizioni nonostante il brutto incidente domestico. «Dovrà osservare un breve periodo di convalescenza cui seguirà un percorso per la riabilitazione» .«Tutto il team di Sophia Loren Restaurant coglie l'occasione per augurarle una prontissima guarigione», aggiungono.