Somalia, mezzo militare italiano coinvolto in un'esplosione: non ci sono feriti

Un mezzo appartenente a un convoglio militare italiano è stato coinvolto in un'esplosione stamani in. Si tratta di un blindato, colpito da un'auto carica di esplosivo durante un'attività addestrativa in favore dell'esercito somalo. Nessun militare italiano è rimasto ferito. Il mezzo, con a bordo 4 militari, è stato lievemente danneggiato ed è rientrato in base.L'esplosione è avvenuta a 700 metri circa dalla sede del Ministero della Difesa a. I militari italiani operano nell'ambito della missione europea in Somalia (EUTM), finalizzata al rafforzamento del Governo Federale di Transizione somalo (TFG), attraverso la consulenza militare a livello strategico alle istituzioni di difesa somale e l'addestramento militare.