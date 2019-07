Indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e attaccato da Salvini,, ildel veliero Alex approdato a Lampedusa con una 50ina di migranti , riceve dei complimenti molto speciali: quelli del velista: «Bravo Tommaso, hai fatto il marinaio. E la legge del mare dice da sempre che gli uomini in acqua vanno salvati, poi li sbarchi dove ti viene comodo...».Tommaso Stella e Soldini sono grandi amici: hanno regatato a lungo in passato e il sodalizio affettivo è ancora vivo: «Se dovessi passare dal Canale di Sicilia farei come lui - aggiunge Soldini -, mi stupisco che ci sia una polemica su questa vicenda».