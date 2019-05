Caso Siri, Salvini a Conte: «Mi sfidi sulle tasse, non sulla fantasia»

Siri, continua a distanza il braccio di ferro tra il premier Conte e il vice Salvini. «Mi sfidi sulle tasse, su qualcosa che interessa gli italiani, non sulla fantasia». Così Matteo Salvini a margine di un comizio elettorale a Fidenza. E sulla proposta di revoca del sottosegretario «non commenta». Alla domanda se avesse sentito Conte replica: «No, io lavoro, ieri sono stato col premier ungherese, a lezione di riduzione fiscale cosa che vorrei fosse realtà anche in Italia, invece qualcuno ha tempo da perdere per polemizzare su altro, non sono io».



«Mi occupo di tasse, sicurezza, droga, immigrazione e lavoro. Non ho tempo per beghe e polemiche. Quindi chiedetelo a Conte. Non ho tempo da perdere in polemiche. Gli italiani mi chiedono meno tasse - sottolinea il leader della Lega - La flat tax è un'emergenza nazionale, un diritto, quindi non esistono parlamentari o ministri che dicono che c'è tempo per ridurre le tasse. Il consiglio dei ministri adesso si deve occupare di riduzione delle tasse».

