L'avviso di garanzia arrivato dalla Procura non le ha fatto cambiare idea: il sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, non si è pentita di avere scelto la politica come mestiere. Piuttosto, racconta di essere amareggiata e preoccupata per l'accusa di lesioni colpose in relazione all'infortunio accaduto a un bambino dell'asilo comunale che si è schiacciato le dita in una porta: per i sindaci, ormai, le tutele sembrano essere troppo poche.

...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati