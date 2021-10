Sicilia torna zona bianca da sabato, Razza: «Dati ok, entro domani l'annuncio»

La Sicilia torna in zona bianca: il rientro sarà a partire da sabato prossimo, quindi con due giorni in anticipo. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, presentando in conferenza stampa il nuovo bollettino settimanale sull'andamento della pandemia nell'Isola: «Oggi siamo al quattordicesimo giorno di rientro dei parametri di zona e si attende per domani la decisione della cabina di regia che porterà alla zona bianca per tutta la Regione».

Sicilia zona bianca, in arrivo la decisione della cabina di regia

«Ho sentito il ministro Speranza - ha aggiunto - il provvedimento è atteso per domani e produrrà i suoi effetti nella giornata di sabato». Razza ha affermato: «I profeti di sventura, che dicevano che la zona gialla avrebbe fatto perdere non so quanti punti di pil alla Sicilia e avrebbe portato al declino, adesso hanno almeno il pudore del silenzio?».

«Abbiamo affrontato la zona gialla in maniera adeguata, adottando a livello regionale tutte le misure che dovevano essere attuate - ha aggiunto - Tutto quello che si doveva fare è stato fatto. Io lo ripeto: sarebbe bello sganciare l'andamento dell'epidemia dalla polemica politica giornaliera».