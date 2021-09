Sicilia, zona arancione in altri 9 comuni: 1.182 nuovi casi e 23 morti nelle ultime 24 ore

La Sicilia è al primo posto per numero di contagi: sono infatti 1.182 le persone risultate positive al Covid19 registrate nelle ultime 24 ore, con un'incidenza pari al 5,2% e 23 decessi. Ora l'isola teme davvero l'ingresso in zona arancione, che già è stata prorogata a fino a giovedì 9 a Barrafranca, nell'Ennese e a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. A prevederlo è stata un'ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, appena firmata.

Le regole

In questi due Comuni continuerà a essere consentita l'attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, pur mantenendo il limite massimo di quattro persone al tavolo (limite che non vale per i conviventi) e l'obbligo di green pass per i locali al chiuso.

Con la stessa ordinanza viene introdotta, da sabato 4 a martedì 14 settembre (compreso), la «zona arancione» in altri nove Comuni siciliani, di cui otto nel Siracusano. Si tratta di Augusta, Avola, Pachino, Noto, Portopalo di Capo Passero, Rosolini, Ferla, Francofonte, in provincia di Siracusa, e Catenanuova in provincia di Enna.

I dati

Come detto, sono complessivamente 1.182, su 22.696 tamponi processati, i nuovi casi in Sicilia, dove gli attuali positivi sono 28.125. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 1.334, mentre le 23 vittime riportate oggi riguardano decessi registrati nei giorni precedenti (8 ieri, 12 il 31 agosto e 3 il 29 agosto). Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 849, mentre si trovano in terapia intensiva 118 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 247 a Palermo, 221 a Catania, 25 a Messina, 190 a Ragusa, 106 a Trapani, 152 a Siracusa, 91 a Caltanissetta, 104 ad Agrigento e 46 a Enna.