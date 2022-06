Siccità, scattano i divieti per l'uso di acqua potabile per giardini, piscine e auto: multe fino a 500 euro Mappa Regione per Regione

Siccità: se non è già entrato in vigore anche nel vostro comune è solo questione di ore, al massimo di pochissimi giorni. I divieti di usare l'acqua potabile per innaffiare il giardino e per lavare l'auto sono in arrivo. Sono, in realtà, doverosi, logici e comprensibili e sono del resto sempre stati varati anche in stagioni estive ben meno aride dell'attuale che, secondo la Coldiretti, comincia oggi (solstizio d'estate) dopo la sesta primavera più calda dal 1880, ovvero da quando i dati delle temperature sono archiviati con regolare attendibilità.

APPROFONDIMENTI L'ALLARME Siccità record: stop notturno all'acqua e razionamenti,... LA DECISIONE Siccità, sos del governo: «Stato di crisi... L'INTERVISTA Siccità, D'Angelis: «Se non piove entro quindici... LO STUDIO DELL'ARPA Allarme siccità, sorgenti in crisi. Si rischia un'estate... ITALIA Siccità emergenza: il Po in alcuni punti è un deserto... ITALIA Allerta caldo: domenica da bollino rosso a Roma, Perugia, Frosinone,... L'EMERGENZA Gran Paradiso, allarme neve: i ghiacciai si sciolgono

Peraltro, vista l'attitudine tutta italiana di tenere lucente l'auto, è bene ricordare lavare l'auto proprio non si può a prescindere. E' vietato lavarla sia in strada sia nel cortile condominiale: la multa, ovvero la sanzione amministrativa va da 105 a 422 euro. E chi ha il giardino privato? Non è così lineare. L'acqua saponata non deve scolare sul suolo pubblico e non deve finire in canali o tubature per l'irrigazione con il rischio di inquinare. Scampare ai controlli purtroppo è facile, ma qui bisogna fare leva sul dovere civico perché la carenza d'acqua non è più un rischio remoto ma una certezza dalle conseguenze devastanti. Centinaia di Comuni del Nord, anche del bacino imbrifero del Po, sono già costretti ad alimentare con cisterne le "botti" di carico degli acquedotti. Uno scenario inedito per queste zone.

Ora con le ordinanze comunali dubbi non ve ne sono comunque più: per l'auto si possono usare prodotti a secco, mentre per il giardino e l'orto non si può usare l'acqua del servizio pubblico. Lo stesso vale per il riempimento delle piscine per le quali bisogna accordarsi con le società di distribuzione oppure rivolgersi alle imprese che trasportano acqua dolce (nei porti ve ne sono sempre perché servono le navi): il carico di un singolo trasporto con autobotte può arrivare a circa 25 tonnellate (25mila litri), diciamo una piscina fuori terra di 6 metri per 3, e certo ogni metro cubo (una tonnellata) costerà assai di più di due euro (al massimo) che si paga per mille litri di acqua in bolletta.

Sarebbe bene attenersi anche a buone pratiche del risparmio: in media un italiano usa 180 litri di acqua potabile al giorno quando ne possono bastare poco più di 100 (i cadetti dell'Accademia navale imbarcati sull'Andrea Doria dovono arrangiarsi, oltre a quella che bevono, con mezzo litro al giorno per lavare - nell'ordine - i denti e i calzini). Aprire e chiudere i rubinetti quando si fa la doccia, usare gli scarichi del water a doppia possibilità (quando non c'erano veniva consigliato di mettere un mattone nella cassetta)

Lombardia

E qual è la multa per chi innaffia il giardino con l'acqua potabile: la sanzione varia di Comune in Comune. A Tradate, in provincia di Varese, si va da 25 a 500 euro. Stessi divieti a Pistoia ed Empoli fino al 30 settembre, anzi, ad Emoli la sanzione minima è di 100 euro.

Hola Madrid, che oggi ospita il @UNCCD #DesertificationAndDroughtDay!

La regione mediterranea è sempre più colpita dalla siccità, come molte comunità in tutto il mondo. È devastante, ma possiamo sviluppare la resilienza alla siccità. Facciamolo insieme! #MissionMinerva pic.twitter.com/WZ6rFDTkDN — Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) June 17, 2022

Piemonte

«Al momento in Piemonte sono 170 i comuni con ordinanze adottate o in corso di adozione sull'uso consapevole dell' acqua potabile, cioè finalizzato agli scopi alimentari, e di limitazione o divieto di usi impropri e 10, concentrati nel Novarese, quelli che hanno dovuto ricorrere all'interruzione notturna della fornitura». A tracciare il quadro della situazione siccità il presidente della Regione, Alberto Cirio sottolineando che «al momento la situazione è sotto controllo per quanto riguarda gli usi civili dell' acqua potabile, ma abbiamo uno stato di emergenza molto grave per l'agricoltura».

Umbria

Fra i primi comuni a varare divieti fino al 30 settembre c'è Spoleto. L'Umbria, con il bacino imbrifero del Nero, è particolarmente importante anche per Roma con il Tevere che è già ampiemento sotto il livello di guardia.

Di Regione in Regione

Ma ormai è inutile passare di Comune in Comune: le Regioni sono pronte a varare ordinanze per razionare l'acqua al Nord oltre a ribadire il divieto di riempimento delle piscine e dell'irrigazione dei giardini. È una delle ipotesi, a quanto si apprende da ambienti delle Regioni, sul tavolo della Commissione delle politiche agricole della Conferenza. L'intenzione dei governatori, sempre secondo quanto si apprende, sarebbe di chiedere in maniera compatta al Governo lo stato di emergenza al Nord. In alcuni territori, inoltre, ci sarebbero già accordi con le aziende energetiche per l'aumento della percentuale di uso di acque lacustri a scopi umani o agricoli.

Il progetto di riforestazione del #KubuqiDesert! Oltre il 50% del #KubuqiDesert (6.000 km quadrati!) è ora coperto dalla vegetazione. È bello vedere dallo spazio un così grande successo! #HumansToAction#DesertificationAndDroghtDay @UNCCD #MissionMinerva pic.twitter.com/c4RdgYbCHi — Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) June 17, 2022

aa