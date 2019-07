La polizia, intanto, in assetto antisommossa è entrata nell'ex scuola e sta trattando con gli occupanti che dall'alto del tetto della scuola protestano animatamente e lanciano oggetti. Un fotografo è rimasto colpito. «Uscite con le mani alzate», afferma al magafono un funzionario di polizia e già alcuni stanno uscendo pacificamente ma la tensione rimane molto alta. Sul tetto si vedono persone che hanno ammonticchiato copertoni di auto. Intanto i vigili del fuoco stanno spegnendo il rogo che era stato acceso

Tutto pronto per lo sgombero dell'edificio occupato di via, a Primavalle, alla periferia di Roma . Blindati e agenti in tenuta antisommossa sono pronti a intervenire, già da stanotte, per 'liberare' la grande struttura, una ex scuola occupata da anni. E, intanto, in mattinata, poco dopo le 10, c'è stato un fitto lancio di oggetti dalle finestre dell'immobile da liberare: le forze dell'ordine hanno risposto con gli idranti. Alcuni occupanti hanno incendiato anche dei copertoni e promettono «di resistere allo sgombero ». Attorno allo stabile le forze dell'ordine hanno creato un'ampia zona di protezione inaccessibile. Una colonna di fumo nero, intanto, si è alzata in aria: gli occupanti hanno incendiato dei copertoni.