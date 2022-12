Coppia di coniugi anziani sfrattati e costretti a passare in auto la notte di Natale

Sfrattati più di due mesi fa, in auto la notte di Natale, due coniugi di 65 e 70 anni sono stati «coccolati» con un pasto caldo e una notte in un letto vero grazie al buon cuore dei carabinieri e di un albergatore. Tutto è iniziato a Copparo, in provincia di Ferrara, verso le 22.30 della vigilia di Natale, quando una persona ha segnalato al 112 due persone secondo lui bisognose di aiuto a bordo di una macchina parcheggiata in via Primicello.

La coppia ha perso la casa da due mesi

Ai carabinieri intervenuti sul posto, i coniugi hanno raccontato di essere stati sfrattati più di due mesi fa da un appartamento della zona e di vivere nella loro auto da allora. Alla richiesta dei Carabinieri sulla necessità di cure mediche, la coppia rispondeva di stare bene in salute ma di avere tanto freddo e di necessitare unicamente di un pasto caldo, che da tempo non consumavano. Accompagnati al ristorante «Corte Scanarola» di Ro Ferrarese, per offrire loro un pasto e un letto al caldo per la notte in attesa di attivare i servizi sociali del Comune, i due Carabinieri che avevano deciso di farsi carico delle spese hanno incontrato la disponibilità dell'albergatore che, appresa la situazione e le buone intenzioni dei militari, si offriva di fornire personalmente vitto e alloggio a titolo gratuito ai due bisognosi.