«Voglio infettarmi e vado spesso in giro sperando di prendere il Covid». Sarebbe questa la frase choc che una professoressa no vax delle medie Mercantini di Senigallia, almeno secondo i racconti di alcuni alunni, avrebbe riferito in classe. Frase che gli studenti hanno raccontato ai genitori andati su tutte le furie. Uno di loro, a nome delle famiglie della classe, ha scritto al sindaco.

