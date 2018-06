Le coppiette si appartano tra i loculi del cimitero: denunce e proteste

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coppiette si appartano all’ingresso del cimitero e alcune anche dentro dove poi la mattina i parenti dei defunti trovano decine di fazzoletti ed è capitato anche qualche preservativo. Succede a Montignano dove diversi cittadini hanno segnalato ai vigili la situazione di degrado, partendo dalla fitta vegetazione che da tempo non viene tagliata, e da ultimo lo sfregio verso un luogo che merita rispetto ma che, proprio perché lontano da sguardi indiscreti, garantisce la privacy. Qualche residente di Montignano, portando il cane a spasso la sera tardi ha notato macchine parcheggiate proprio a ridosso del cancello con gente dentro. Sono state segnalate anche incursioni. L’incuria e il degrado in cui versano luoghi che meritano il massimo rispetto fanno arrabbiare i cittadini che già hanno dovuto lamentare in passato anche furti.