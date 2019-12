Sea Watch vince l'appello a Palermo. La Ong su Twitter: "Torniamo in mare"

«Sea Watch ha vinto l'appello al Tribunale Civile di Palermo: la SeaWatch3 è libera! Dopo più di cinque mesi bloccati in porto a Licata, ci stiamo preparando per tornare in mare. La giustizia trionfa sul (ex) decreto sicurezza». Lo scrive Sea Watch su Twitter.

🔴🔴 Abbiamo vinto il ricorso al Tribunale Civile di Palermo: la #SeaWatch 3 è libera! Dopo oltre 5 mesi di blocco nel porto di Licata, ci prepariamo a tornare in mare. La giustizia trionfa sul (ex-) Decreto Sicurezza bis. pic.twitter.com/qaw7pMUYbH — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) 19 dicembre 2019

