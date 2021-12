Migranti, la Sea Watch sbarcherà a Pozzallo dopo 7 giorni di attesa: a bordo 440 naufraghi

Migranti, è stato autorizzato oggi lo sbarco della Sea Watch che attendeva da giorni un porto al largo della coste siciliane. A bordo della nave umanitaria ci sono 440 naufraghi, soccorsi in cinque diverse operazioni nel Mediterraneo centrale. Tra loro un centinaio di donne, tantissimi bambini e 167 minori non accompagnati tra gli otto e i 17 anni. Lo sbarco avverrà nel porto di Pozzallo, nel Ragusano, intorno alle 15.30.

La situazione dei naufraghi

Il più piccolo dei naufraghi a bordo ha compiuto 3 settimane in mare. Sei persone era già state evacuate per ragioni sanitarie nei giorni scorsi. Ieri la Guardia costiera aveva portato a bordo latte in polvere e pannolini. «Soffrono di diversi disturbi e patologie - aveva spiegato nei giorni scorsi Martin, medico della Sea Watch 3 -. Abbiamo curato più del 25 per cento di queste persone. Abbiamo neonati che soffrono per le intemperie e sono a rischio disidratazione, giovani madri che soffrono di ustioni da carburanti e giovani uomini che soffrono per le intemperie e hanno la tosse presa a bordo delle barche instabili su cui viaggiavano».

"Attese interminabili"

«Siamo felici che le 440 persone a bordo di Sea Watch 3 possano finalmente sbarcare dopo aver atteso per giorni che venisse loro assegnato un porto. Costringere dei naufraghi, tra cui donne, minori soli, e bambini piccoli, a queste lunghe attese resta, però, una prassi disumana che viola i diritti fondamentali delle persone». A dirlo all'Adnkronos è Tiziana Cauli di Sea Watch, dopo l'assegnazione del Pos (Place of Safety) alla nave umanitaria. Finisce così dopo sette lunghi giorni di attesa l'odissea per i 440 sopravvissuti a bordo della nave dell'ong tedesca. Tra loro il più piccolo ha compiuto 3 settimane in mare. Nei giorni scorsi sei persone sono state evacuate per ragioni mediche. A bordo restano 116 donne, 35 minori accompagnati tra le 2 settimane e i 4 anni e 7 tra i 5 e i 12 anni, oltre a 167 minori non accompagnati tra gli 8 e i 17 anni. Sono stati soccorsi in cinque diverse operazioni nel Mediterraneo centrale.