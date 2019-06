Sea Watch, Conte: «Le leggi si rispettano». Di Maio: «Non è giusto alimentare rabbia»

«Trovo assurda l'escalation di insulti e di toni offensivi registrata nelle ultime ore. Non capisco l'esigenza di mettere in piedi questo circo mediatico. Uno Stato sovrano ha le leggi e le fa rispettare. Punto. La capitana verrà giudicata da giudici sulla base delle leggi dello Stato italiano», ha invece scritto Luigi Di Maio. «C'è della rabbia e lo comprendo. Capirla non significa alimentarla, perché poi altrimenti la rabbia si trasforma in insulti violenti» che «vanno sempre condannati», aggiunge.

