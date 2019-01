LEGGI ANCHE

Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana, e i parlamentari Stefania Prestigiacomo (Fi) e Riccardo Magi (+Europa) e il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, sono a bordo della Sea Watch. «Abbiamo fatto un blitz - annuncia Fratoianni telefonicamente - utilizzando un gommone. Con noi ci sono anche un avvocato e uno psicologo. Ci sentiamo dopo...». Il 'blitz' è confermato anche da Stefania Prestigiacomo che ha spiegato: «Siamo salpati questa mattina noleggiando un gommone da privati, dopo che per due giorni ci era stato negato di salire a bordo». Con loro, rivela la parlamentare, ci sono anche la mediatrice culturale Alessandra Sciurba, l'avvocato Nicoletta Piazzese e lo psichiatra Gaetano Sgarlata.

Il blitz dei parlamentari L'operazione si è realizzata nonostante l'illegale divieto comunicato ieri pomeriggio dalle autorità, che avrebbe impedito ai parlamentari di svolgere quell'attività ispettiva che è loro prerogativa costituzionale

si legge in una nota di Mediterranea Saving Humans, la piattaforma delle associazioni italiane che con Nave Mare Jonio si alterna con Open Arms e Sea Watch nel Mediterraneo.​

Le motovedette che presidiano la nave Sea Watch 3 - continua la nota - sono intervenute per bloccare il gommone ma sono arrivate troppo tardi. La delegazione sta ora incontrando i 47 naufraghi salvati a bordo della nave e verificherà le loro condizioni fisiche e psicologiche. Raccoglierà le loro testimonianze sugli abusi e le torture subite nei campi di detenzione in Libia. E documenterà infine tutte le legittime motivazioni a sostegno della richiesta di sbarco immediato per tutte le persone a bordo». «Mediterranea Saving Humans continuerà a garantire - conclude la nota - in mare e a terra tutto il suo supporto alla delegazione con l'obiettivo di ripristinare quanto prima il rigoroso rispetto del diritto marittimo, internazionale e italiano, verso una positiva conclusione del caso».

Stefania Prestigiacomo (FI). «Nessuno può comprimere le nostre prerogative parlamentari che ci consentono di salire a bordo, a maggior ragione perché l'imbarcazione non è in quarantena e anzi - altro fatto gravissimo e senza precedenti - l'autorità marittima sanitaria non ha accolto ieri la richiesta di accertamento sanitario inoltrata su nostro consiglio dal comandante», così la parlamentare nazionale di Fi Stafania Prestigiacomo. «È un fatto vergognoso - aggiunge - perché è stata negata per evitare qualsiasi tipo di contatto con chi si trova a bordo e impedire che si aprano così le procedure propedeutiche allo sbarco. C'è mare brutto e fa molto freddo - aggiunge l'esponente di Fi - noi siamo perché scendano tutti a terra, dando la precedenza ai minorenni, ma che scendano tutti».



Intanto Forza Italia si dice sorpresa e spiazzata dall'iniziativa dell'ex ministro Stefania Prestigiacomo. Autorevoli fonti azzurre definiscono autonoma e non concordata l'iniziativa della Prestigiacomo.



Il ministro Salvini. «Parlamentari italiani (fra cui uno di Forza Italia) non rispettano le leggi italiane e favoriscono l'immigrazione clandestina? Mi spiace per loro, buon viaggio!», commenta così il ministro dell'Interno Matteo Salvini il blitz a sorpresa dei politici che questa mattina sono saliti a bordo della Sea Watch «nonostante i divieti».

