Il Viminale: «La Francia fa dietrofront sui migranti». Salvini: «Ne faremo a meno»

Sugli immigrati della Sea Watch la Francia cambia idea, non li vuole più: Parigi ha fatto sapere al Viminale che «prenderà solo persone che hanno bisogno di protezione e non migranti economici e ha aggiunto che appoggerà l'Italia per chiedere rimpatri più efficaci in alcuni paesi africani a partire dal Senegal». Si apprende da fonti del Viminale: «Ora ci si aspetta che Parigi dimostri con i fatti la buona volontà, collaborando per rimpatriare al più presto decine di senegalesi irregolari che si trovano in territorio italiano».



«Il Viminale prende atto: anche i francesi non vogliono clandestini», concludono le fonti del ministero dell'Interno, le quali aggiungono che ora il Viminale chiede un accordo con Parigi per favorire il rimpatrio dei senegalesi.



Il ministro Salvini. «Faremo a meno della Francia, non dei francesi che sono un popolo stupendo. Evidentemente chi sta governando ha le idee un po' confuse». Così il vice premier Matteo Salvini, oggi in Abruzzo in vista delle elezioni regionali, ha commentato la presa di posizione della Francia sulla redistribuzione dei migranti della Sea Watch. «La Francia ha respinto negli ultimi due anni 60mila migranti. Ognuno risponde alla propria coscienza e io sono contento di quello che abbiamo fatto».

