Sea Watch, guardia costiera: rilevate irregolarità a bordo

Sea Watch 3, dopo Catania perché sulla nave sono state rilevate «una serie di non conformità» che riguardano sia «la sicurezza della navigazione», sia «il rispetto della normativa in materia di tutela dell'ambiente marino». È quanto rende noto la Guardia Costiera al termine dell'ispezione amministrativa. Fino a quando non verranno risolti i problemi sollevati, sottolinea ancora la Guardia Costiera, la nave non potrà lasciare il porto della città siciliana.



LEGGI ANCHE Migranti, Salvini pensa a un decreto per «sigillare» le acque alle Ong



Gli ispettori della Guardia Costiera di Catania sono saliti a bordo della Sea Watch 3 per eseguire una verifica tecnica sulle condizioni della nave, in applicazione della Unclos ,la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare. Dell'attività è stata informata l'Olanda, quale Amministrazione di bandiera dell'unità. Le non conformità rilevate «dovranno essere risolte anche con l'intervento dell'Amministrazione di bandiera, in cooperazione con gli ispettori specializzati della Guardia Costiera e il 6ø Reparto - Sicurezza della Navigazione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera». La, dopo lo sbarco dei 47 migranti , si trova ancora aperché sulla nave sono state rilevate «una serie di non conformità» che riguardano sia «la sicurezza della navigazione», sia «il rispetto della normativa in materia di tutela dell'ambiente marino». È quanto rende noto laal termine dell'ispezione amministrativa. Fino a quando non verranno risolti i problemi sollevati, sottolinea ancora la Guardia Costiera, la nave non potrà lasciare il porto della città siciliana.LEGGI ANCHEGli ispettori della Guardia Costiera di Catania sono saliti a bordo della Sea Watch 3 per eseguire una verifica tecnica sulle condizioni della nave, in applicazione della Unclos ,la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare. Dell'attività è stata informata l'Olanda, quale Amministrazione di bandiera dell'unità. Le non conformità rilevate «dovranno essere risolte anche con l'intervento dell'Amministrazione di bandiera, in cooperazione con gli ispettori specializzati della Guardia Costiera e il 6ø Reparto - Sicurezza della Navigazione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera».



La Sea Watch intanto è ancora ormeggiata al porto di Catania. La nave ha già caricato viveri, carburante e quanto necessario per riprendere la navigazione. È arrivato anche il nuovo equipaggio. Ieri il capo missione e il comandante sono stati sentiti per ore, a bordo della nave, sull'operazione di salvataggio dei 47 migranti sbarcati a Catania e sui successivi movimenti dell'imbarcazione da personale della squadra mobile della Questura e da militari della Guardia di finanza. Accertamenti amministrativi sulla nave sono ancora in corso da parte della Capitaneria di porto. Da fonti legali della Ong si apprende che, al momento, nessun passaporto è stato ritirato, che non esiste una comunicazione di divieto di ripartenza e che nessuna convocazione è stata diramata dalla Procura di Catania.



Hanno passato una notte tranquilla e stanno tutti bene i 32 migranti arrivati ieri pomeriggio all'ex caserma Gasparro di Messina, soccorsi nel Mediterraneo dalla Sea Watch, la nave della Ong tedesca rimasta per alcuni giorni in rada a Siracusa e approdata ieri mattina nel porto di Catania. Nel centro di accoglienza sono accuditi dal personale della coop Badia Grande di Trapani. Sono tutti adulti di nazionalità subsahariana e sono stati visitati e identificati.



Dalla Prefettura di Messina fanno sapere che non c'è nessuna criticità e le loro condizioni di salute sono buone. Al momento non è stato ancora stabilito quanti giorni resteranno e quali saranno le destinazioni dove verranno smistati in Italia e negli altri paesi europei che hanno dato la loro disponibilità ad accoglierli.





© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Guardia Costiera ci notifica il blocco per non conformità su sicurezza navigazione e normativa ambientale. Le autorità, sotto chiara pressione politica, sono alla ricerca di ogni pretesto tecnico per fermare l'attività di soccorso in mare». Lo scrive su Twitter la Ong Sea Watch.