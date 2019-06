Ho deciso di entrare in porto a Lampedusa . So cosa rischio ma i 42 naufraghi a bordo sono allo stremo. Li porto in salvo

Ira Salvini.

Il comandante ha deciso di entrare a Lampedusa? Sappia che l'autorizzazione allo sbarco non c'è, schiero la forza pubblica, il diritto alla difesa dei nostri confini è sacra». Lo dice il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini annunciando che non consentirà alla Sea Watch di approdare a Lampedusa. «Se in Europa esiste qualcuno ora li dimostri, se c'è governo ad Amsterdam con un pò di dignità lo dimostri», ha aggiunto il ministro.



«L'immigrazione non può essere gestita da navi fuorilegge: siamo pronti a bloccare qualunque tipo di illegalità. Chi sbaglia, paga. L'Europa? Assente, come sempre. Chi se ne frega delle regole ne risponde, lo dico anche a quella sbruffoncella della comandante della Sea Watch che fa politica sulla pelle degli immigrati pagata non si sa da chi - scrive Salvini su Facebook - e qualcuno pensa che le leggi sono barzellette pagherà fino in fondo».



«Io non do autorizzazione allo sbarco a nessuno - ha continuato Salvini -, non la do e non la darò mai, nessuno pensi di poter fare i porci comodi suoi sfruttando decine di disgraziati e fregandosene delle leggi di uno Stato. I governi di Olanda e Germania ne risponderanno, sono stufo». «Il comandante ha deciso di entrare a Lampedusa? Sappia che l'autorizzazione allo sbarco non c'è, schiero la forza pubblica, il diritto alla difesa dei nostri confini è sacra - ha spiegato il vicepremier -. Se in Europa esiste qualcuno ora li dimostri, se c'è governo ad Amsterdam con un pò di dignità lo dimostri».

«Ieri sera la Commissione ha ricevuto una richiesta di sostenere in maniera proattiva gli Stati membri che cercano soluzioni di ricollocamento per le persone che si trovano a bordo della Sea Wacht una volta sbarcati». Lo ha detto una portavoce dell'esecutivo Ue rispondendo a chi le chiedeva se Bruxelles possa svolgere un ruolo di coordinamento sulla Sea Watch 3. «Stiamo agendo su questa richiesta e siamo in contatto con vari Stati membri», ha aggiunto.

», così la comandante della, la capitana tedesca(31 anni), su Twitter alle 14.04«In 14 gg - ha scritto l'equipaggio - nessuna soluzione politica e giuridica è stata possibile, l’Europa ci ha abbandonati. La ns Comandante non ha scelta».Intanto una motovedetta della Guardia di Finanza e una della Guardia costiera, come apprende l'Adnkronos, stanno raggiungendo in questi minuti la nave Sea watch 3 per intimare l'alta alla imbarcazione. Le due motovedette chiederanno alla Sea watch di fermarsi. In caso contrario, la nave della Ong, al suo arrivo a Lampedusa rischia il sequestro amministrativo.