L’intenzione di riaprire la scuola dopo il lockdown di Pasqua c’è. Spetta ai contagi l’ultima parola, come sempre, ma questa volta non sarà sufficiente indicare la data di riapertura. Sarà necessario dare alle scuole la sicurezza che non ci siano ancora nuovi blocchi e poi altre ripartenze: «Non si può continuare così – tuonano i dirigenti scolastici - servono certezze».

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati