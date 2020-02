Coronavirus, scuole chiuse altri 7 giorni in Lombardia. Stop anche nel Sannio e a Fiumicino

Ancora scuole chiuse per il coronavirus. A una settimana dall'esplosione del coronavirus in Italia i malati sono saliti a oltre 800. E i morti ora sono 21. Del resto, come spiega il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro, bisognerà attendere ancora qualche giorno per capire l'impatto delle misure adottate e valutare se sono state sufficienti.

Intanto scuole di ogni ordine e grado chiuse, manifestazioni pubbliche sospese e limitazioni alle attività commerciali fino al 7 marzo: sono alcuni dei provvedimenti adottati con ordinanza sindacale in alcuni comuni della Valle Telesina, in provincia di Benevento. Ieri proprio nel Sannio, a Guardia Sanframondi, un giovane militare che già si era sottoposto all'autoquarantena, era risultato positivo al Coronavirus. I comuni interessati dai provvedimenti sono San Lupo, San Lorenzo Maggiore, Castelvenere, Telese, San Salvatore Telesino e Guardia Sanframondi.

LEGGI ANCHE Coronavirus, Cina: più della metà degli infetti è già guarita. Casi in calo



Nel Lazio resterà chiusa fino al 9 marzo la scuola elementare Colombo di Fiumicino, frequentata dalla bambina di 10 anni risutata positiva al coronavirus insieme ai genitori. «Quasi sicuramente la prima decisione è presa: chiudere fino al 9 marzo la scuola, la Colombo, ma anche il corpo che è tutt'uno in termini di servizi. La mensa, la palestra e la piscina sono corpo unico. Proprio per questo, faremo un intervento: ci sarà una mia ordinanza, chiuderemo la scuola fino al 9».

Il Veneto vorrebbe riaprire già da lunedì, come ha ribadito più volte Zaia che oggi si è scusato con la comunità cinese sostenendo che le sue parole nel corso di un'intervista - «li abbiamo visti tutti i video con persone che mangiano topi vivi» - sono state fraintese e strumentalizzate. La Lombardia, invece, ha chiesto un'altra settimana di stop. Incerto lo scenario in Emilia-Romagna. È probabile comunque che oggi venga varata un'altra settimana di chiusura per queste tre regioni.

Invece a Palermo e nel Trentino Alto Adige hanno già deciso la riapertura delle scuole. Ed è la situazione sul territorio ad imporre scelte differenti. Luce verde per il ritorno degli stduenti nelle aule in Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia e Marche.

Ultimo aggiornamento: 13:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA