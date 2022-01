Scuole chiuse, De Luca: «Meglio rinviare il ritorno di 20-30 giorni»

Il tema del rinvio del ritorno a scuola è sul tavolo del governo. E il primo presidente di Regione a chiederne lo spostamento dopo le vacanze di Natale, a causa dell'aumento dei contagi, è Vincenzo De Luca: «Nel quadro attuale di diffusione del contagio fra i giovanissimi, mi parrebbe una misura equilibrata e di grande utilità il semplice rinvio del ritorno a scuola - ha detto il numero uno della Regione Campania -. Prendere 20-30 giorni di respiro, consentirebbe di raffreddare il picco di contagio, che avrà a gennaio probabilmente un'altra spinta, e di sviluppare la più vasta campagna di vaccinazione possibile per la popolazione studentesca. Non sarebbe una misura ideale - dice - ma consentirebbe di riprendere a breve le lezioni in presenza con maggiore serenità per gli alunni, per le famiglie, per il personale scolastico».

Scuola, il rientro può slittare. I contagi allarmano il governo: spunta l’ipotesi di rinviare il ritorno in aula

Bimbi No vax a casa forma discriminatoria

«In relazione alla riapertura delle scuole, sento circolare l'ipotesi di tenere a casa i bambini non vaccinati. Mi sembrerebbe una misura tanto odiosa e discriminatoria, quanto ingestibile. Credo che si debbano prendere misure semplici ed equilibrate, con l'obiettivo di aprire le scuole in presenza quanto prima e per sempre».

Cirio: tema delicato, attendiamo indicazioni

«La scuola è un tema delicato, vogliamo garantirla come abbiamo sempre fatto dal primo giorno della pandemia. È legata ai colori e agli automatismi che vengono previsti dal decreto del Governo. Quindi attendiamo dalla riunione del Consiglio dei ministri prevista per il 5 gennaio di avere indicazioni chiare su cosa deve essere fatto». Così il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, a margine della visita di questa mattina all'hub vaccinale del Valentino ha risposto a chi gli chiedeva della riapertura delle scuole dopo le vacanze natalizie, alla luce della recente impennata dei contagi da Covid-19.