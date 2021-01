Scuole medie in Lombardia aperte da lunedì, l'annuncio di Fontana: «Siamo in zona arancione»

Dato che la Lombardia torna in zona arancione «già da lunedì le scuole medie riprenderanno la propria attività in presenza»: lo ha annunciato il presidente della Regione Attilio Fontana aggiungendo che «quelle secondarie di secondo grado potranno riprendere le lezioni in presenza secondo l'organizzazione stabilita nei piani operativi delle Prefetture». «Regione Lombardia, per quanto di propria competenza - ha assicurato - ha già attivato le procedure affinché il Trasporto pubblico locale attui quanto previsto dalle Prefetture».

Ultimo aggiornamento: 13:09

