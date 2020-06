Non allestire i seggi elettorali nelle scuole. Questo l'appello del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. «Sulla scuola mi permetto di fare un appello al Governo, al ministero dell'Interno, al ministero dell'Istruzione e alle prefetture. Viste le scelte di carattere elettorale che si stanno facendo sarebbe bene uno sforzo, anche per tutelare la salute di tutti, che i seggi elettorali si tengano in luoghi il più possibile questa volta separati dalle scuole», ha spiegato Zingaretti in una videoconferenza dall'Ospedale Spallanzani di Roma nella quale sono stati illustrati i risultati dell'indagine di sieroprevalenza effettuata nella Regione. «Penso a grandi aree come le palestre, o concordandolo con sindaci e prefetture - ha sottolineato Zingaretti - per tenere le elezioni in altri luoghi pubblici che non siano le scuole ed evitare di interrompere il ciclo scolastico all'apertura del nuovo anno e soprattutto dopo un anno così difficile».

Scuola, test sierologici a tutto il personale. «Stiamo pianificando azioni di prevenzione, controllo e battaglia al coronavirus proiettate sull'autunno. La prima è la campagna ' Scuola sicurà. Avevo chiesto al Governo italiano, e rinnovo la richiesta, ma se non ci sarà risposta positiva il Lazio lo farà: lanceremo la campagna per i test sierologici per tutto il personale della scuola, amministrativo e docente, perché sono la fascia più a rischio. Parliamo di circa centomila test», ha detto Zingaretti. «Avvieremo la campagna a fine agosto e primi di settembre per dare un'ulteriore sicurezza e tranquillità alle famiglie».



