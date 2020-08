Tuttoscuola, a rischio il tempo pieno per mezzo milione: presidi costretti a usare mense e laboratori

A scuola mezzo milione di alunni e di famiglie rischiano di restare senza tempo pieno. L'allarme arriva da Tuttoscuola. Nell'ultimo quinquennio la crescita di tempo pieno è stata costante sia per numero di alunni sia per classi, toccando nel 2019-20 il 37,8% degli alunni che se ne sono avvalsi e il 36,2% di classi funzionanti con questo modello organizzativo. Ma nel nord-ovest si arriva a un alunno su due. Addirittura il 94% a Milano, il 71% a Torino.

Ormai la regione dove è più diffuso è diventata ilcon il 54,7%, che ha superato la(50,8%): ail 72% degli alunni della primaria fanno tempo pieno. Quest'anno per assicurare nuovi spazi interni a favore delle classi sdoppiate o con capienza non conforme ai parametri di distanziamento, molti dirigenti scolastici sono costretti a utilizzare (oltre alle palestre) i locali adibiti a mensa e anche i laboratori utilizzati per il tempo pieno. Tempo pieno dunque a rischio, anche se è difficile sapere per quanti, in assenza di rilevazioni. Un'ipotesi pessimistica - si legge nel nuovo numero di Tuttoscuola - ma purtroppo fondata in base alle scuole interpellate è che mezzo milione di alunni che nel 2019-20 si avvaleva del tempo pieno potrebbe essere costretto a rinunciarvi, determinando sulle loro famiglie una difficoltà di organizzazione familiare e lavorativa non da poco.