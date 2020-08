Covid scuola, Sileri: «Se uno studente è positivo, test rapidi e chiusura temporanea istituto»

«Nel caso in una classe qualcuno risultasse positivo al Coronavirus, dovranno essere fatti i controlli a tutti. Potrebbe scattare una chiusura temporanea, ma poi la scuola riapre». Lo ha detto il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri a «Timeline» su Sky Tg24.

Con la riapertura delle scuole si attende un aumento dei contagi, aggiunge il viceministro, ma lo stesso è necessario tornare in aula. «Dal punto di vista sanitario dobbiamo essere rigidi, ma le scuole devono ripartire. Ci aspettiamo un aumento del numero dei contagi e dei focolai però con il virus dobbiamo convivere. Per quanto riguarda la responsabilità legale dei presidi a mio parere ci dovranno essere degli sgravi, Va fatta una discussione da cui emerga qualcosa di chiaro«, ha aggiunto.

Test rapidi

