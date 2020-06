Scuola, via libera della Camera: «Riaprire a settembre è una priorità»

Sì della Camera alla risoluzione presentata dalla maggioranza dopo le comunicazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, sull'evoluzione dell'emergenza Covid-19. Il provvedimento è passato con 254 voti favorevoli e con 193 astensioni del centrodestra, dopo l'invito del ministro a inserire nel documento l'impegno per il governo «a dare massima priorità al lavoro preparatorio in vista della riapertura delle scuole a settembre, che dovrà avvenire in piena sicurezza».

A far mutare la posizione già espressa da Lega, Fi e Fdi, dal no all'astensione, è stato lo stesso ministro che intervenendo prima del voto ha assunto un ulteriore impegno per il Governo, oltre ai due già indicati nella risoluzione di M5S, Pd, Iv e Leu.

Ultimo aggiornamento: 22:03

