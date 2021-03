Zona rossa e scuola, Bonetti: «Dopo Pasqua valutare apertura almeno istituti dell'infanzia e della primaria»

Spiragli sulla riapertura delle scuole, quantomeno dopo Pasqua. «La scuola è chiusa nelle regioni rosse e mi auguro che in questa settimana ci siano regioni che possano passare in zona arancione e quindi possano riaprire le scuole dell' infanzia, i nidi, la primaria e la secondaria di primo grado e 50 e 50 le scuole secondarie di secondo grado. Già dopo Pasqua ritengo che in zona rossa, complice l'aumento delle vaccinazioni, dobbiamo rivalutare la possibilità di riaprire la scuola dell'infanzia e almeno la primaria». Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, a SkyTg24.

