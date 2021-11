La quarantena in classe e la dad scattano solo con tre positivi, altrimenti la strategia anti-Covid procede con il doppio tampone e la conta dei vaccinati. Cambiano le regole nelle scuole italiane, ma per mantenere la sicurezza diventa allora fondamentale il testing immediato. Senza la possibilità di farlo, scatta la quarantena per tutti.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati