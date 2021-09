E’ uscito l’orario? Non ancora. E’ questa la domanda che, con un tam tam infinito, sta tenendo banco in queste ore tra le famiglie italiane. Lunedì si torna in classe: mancano appena due giorni, fine settimana escluso, ma gli orari in molti istituti ancora non ci sono. Almeno una scuola superiore su 4 non ha dato comunicazioni alle famiglie. Soprattutto nelle grandi città dove le scuole, alle prese con turni e orari scaglionati, devono...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati