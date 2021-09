Un ritorno al passato, di quelli di cui si sentiva la mancanza. Le scuole infatti, quest’anno, potranno tornare alle lezioni in classe da 60 minuti. Riappropriandosi di quelle ore di studio in aula che per colpa della pandemia erano state perse, con la formula delle lezioni ridotte a 50 minuti. E non è poco, soprattutto ora che ci sarà bisogno di recuperare gli apprendimenti andati perduti negli ultimi due anni. Certificati anche dalle...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati