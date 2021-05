Sostenibilità, a Modena la prima scuola ad idrogeno in Italia

Sarà a Modena, più precisamente a Carpi, la prima scuola in Italia con impianto di riscaldamento ad idrogeno. La palestra dell'Istituto superiore Mecucci guadagnerà il primato italiano quando l'impianto sarà in funzione grazie alla contestuale realizzazione di un parco fotovoltaico vicino all'istituto. La proposta progettuale è stata presentata oggi al consiglio della Provincia di Modena, dove si è parlato del nuovo bando da 25 milioni per i servizi energetici della Provincia di Modena, relativo a 88 edifici (tra cui anche le scuole superiori) che sarà gestito per i prossimi sette anni dalla cooperativa di Reggio Emilia Coopservice.

L'impianto di riscaldamento a idrogeno prevede la realizzazione di un sistema di generazione del calore costituito da una caldaia alimentata a gas idrogeno prodotto in loco tramite un impianto fotovoltaico che alimenta, tramite l'energia prodotta, un elettrolizzatore a celle elettrolitiche modulari. Per quanto riguarda l'immagazzinamento dell' idrogeno, è previsto un sistema di stoccaggio realizzato attraverso l'utilizzo di bombole standard isolate termicamente che, come sottolineato dai tecnici presenti all'incontro «rappresentano una tecnologia addirittura più sicura di quella utilizzata per gli impianti a gas metano, nonché ampiamente sperimentata in altri settori». L'intero impianto sarà mitigato da una struttura in lamiera striata e siepi, così da potersi integrare con l'ambiente circostante. Il progetto, fa sapere la Provincia di Modena, è in linea con quanto presentato dalla Commissione Europea nella strategia per l' idrogeno