A scuola fino al 30 giugno e la maturità si avvia verso il maxi orale, in linea con quanto stabilito per l'esame di Stato dello scorso anno. A differenza del 2020, però, torna l'ammissione alla prova.

In classe per tutto il mese di giugno

Sembra essere questa la strada indicata dal neoministro all'istruzione, Patrizio Bianchi: come richiesto dal premier Draghi, infatti, la scuola potrà contare sul recupero delle lezioni, fino alla fine del mese di giugno.

Si tratta di colmare le lacune lasciate dalla didattica a distanza che, inevitabilmente, porta con sé disagi legati sia all'aspetto tecnologico sia alla mancanza del docente in presenza.

Il prolungamento del calendario scolastico deve essere coordinato con le singole regioni, che hanno la competenza in materia. Resta da decidere quindi dove avviare il prolungamento: per tutti o solo nei territori che hanno risentito maggiormente della chiusura delle scuole per motivi sanitari.

Riguarderà tutte le scuole: dalle classi elementari fino al quarto anno delle superiori. I ragazzi del quinto anno restano esclusi perché a metà giugno dovranno affrontare l'esame di Stato.

Maturità 2021 in formato light ma torna l'ammissione

Anche quest'anno, come stabilito per l'esame del 2020, la maturità sarà in formato ridotto: un solo colloquio, in cui far convergere tutte le materie. La data di inizio, fissata dall'ex ministra Azzolina per il 16 giugno, è stata confermata. Sono quindi esclusi gli scritti standard: quello di italiano e quello di indirizzo, a carattere multidisciplinare.

A differenza dell'esame 2020, i candidati potranno accedere all'esame di Stato tramite l'ammissione che non sarà assicurata a tutti: verrà stabilita in sede di scrutini. Fermo restando che i docenti terranno conto delle difficoltà vissute dai ragazzi negli ultimi due anni di studi.

Punteggi e commissione

Per il colloquio gli studenti dovranno presentare un elaborato, concordato con i docenti sul percorso scolastico del candidato. Gli stessi docenti siederanno in commissione visto che sarà interna, ad esclusione del presidente che sarà l'unico componente esterno. E' da decidere se verranno confermati i punteggi utilizzati lo scorso anno quando per la composizione del voto finale erano stati previsti fino a 40 punti per il colloquio a cui sommare fino a 60 punti in base ai crediti complessivi dell'ultimo triennio. Un triennio complicato, vissuto per due terzi con la pandemia in corso e in didattica a distanza.

Le criticità

Comunicazioni ufficiali ancora non ci sono, quindi per le associazioni studentesche è il momento di fare chiarezza. All'esame di Stato mancano solo 4 mesi e in tempi “normali” i maturandi avevano già avviato ripassi e lezioni mirate per simulare colloqui e prove scritte.

Quest'anno, a differenza di un anno fa, ci sarà uno sbarramento con l'ammissione che, negli anni passati, rappresentava il vero scoglio (con una quota di non ammissione pari al 4% circa) per l'esame visto che poi, una volta svolto l'esame, viene promosso il 99,5% dei candidati.

Non solo: se le scuole medie e superiori devono restare aperte fino al 30 giugno, i docenti interni che insegnano in tutte le classi come potranno svolgere contemporaneamente anche gli esami di Stato?

Sarà necessario fare ricorso ai supplenti, cercando personale in più rispetto a quello già in classe, e non sarà semplice visto che quest'anno il reclutamento dei docenti è stato molto difficoltoso con cattedre scoperte fino a giugno

