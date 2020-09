Scuola, diretta: oggi la riapertura, tornano sui banchi 5,6 milioni di alunni

Si torna a scuola dopo sei mesi di stop causa coronavirus: oltre 5,6 milioni di alunni riprendono oggi le leioni in classe. Dopo circa sei mesi - le lezioni non sono più state in presenza dal 5 marzo in tutta Italia, da due settimane prima in alcune regioni del Nord - torna a squillare la campanella nelle scuole italiane.

Scuola, in classe dopo il test di gruppo: ecco il piano per monitorare i contagi tra gli studenti

Covid, ritorno in aula: l'Rt salirà, rischi maggiori per i liceali

Scuola, Azzolina ospite della D'Urso: «La temperatura degli studenti si misura a casa. Mi fido delle famiglie»

A Roma 121 istituti comprensivi riprenderanno le attività, nelle altre province del Lazio si riaprirà a scaglioni. Come a Viterbo, dove l'apertura è rinviata al 14 tranne per un istituto, o a Milano, dove c'è chi per riaprire aspetterà i prossimi giorni. Sul Messaggero.it seguiremo in diretta il ritorno sui banchi, in collegamento con tutte le province del Lazio, Milano, Perugia e L'Aquila, dove i molti bambini torneranno a scuola nei moduli provvisori costruiti dopo il terremoto.

Complessivamente sono 8,3 milioni le studentesse e gli studenti che rientrano quest'anno tra i banchi: 7.507.484 negli istituti statali, ai quali si aggiungono i circa 860 mila delle paritarie. Quelli delle scuole statali saranno distribuiti in 369.048 classi. Di questi, 876.232 sono iscritti alla Scuola dell'infanzia, 2.384.026 alla Primaria, 1.612.116 alla Secondaria di primo grado, 2.635.110 alla Secondaria di secondo grado. Si registra un leggero calo degli alunni: lo scorso anno erano 7.599.259. Sempre nella scuola statale, studentesse e studenti con disabilità aumentano dai 259.757 di un anno fa ai 268.671 di quest'anno. Di questi, 19.907 frequenteranno la Scuola dell'infanzia, 100.434 la Primaria, 70.431 la Secondaria di primo grado, 77.899 la Secondaria di secondo grado. Nelle Secondarie di II grado statali 1.327.443 ragazze e ragazzi frequenteranno un indirizzo liceale, 830.860 un Istituto tecnico, 476.807 un Istituto professionale.



Ultimo aggiornamento: 07:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA