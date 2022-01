Scuola, le Regioni: «Protocollo diverso dalle elementari alle superiori». Bianchi, Speranza e Figliuolo da Draghi

I governatori delle Regioni hanno pronta la bozza dei provvedimenti da discutere oggi, nell'incontro con il Governo. Sulla scuola, appurato che non ci saranno slittamenti al rientro in presenza, l'obiettivo è stabilire il ritorno degli studenti in Dad in base al numero di contagi in classe (con differenze per le diverse fasce d'età), prevedendo la quarantena per tutti gli studenti, oltre al tampone (quest'ultimo necessario solo per i non vaccinati, se quelli con copertura vaccinale non hanno sintomi). Raccomandazione anche per l'uso delle mascherine Ffp2 sotto la soglia dei quattro contagiati e l'auto-sorveglianza. Domani nel Consiglio dei ministri la decisione definitiva.

Draghi vede Bianchi, Speranza e Figliuolo. Il premier Mario Draghi riceve a Palazzo Chigi i ministri dell'Istruzione Patrizio Bianchi e della Salute Roberto Speranza e il commissario all'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo. Al centro della riunione, a quanto si apprende, ci sarebbero il tema del rientro in classe e le regole per i contagi nelle scuole.

Scuole, la proposta delle Regioni

Nell'incontro di oggi si discuteranno le diverse misure di contenimento del virus da applicare alla scuola. Il 10, quando ricominceranno la maggior parte delle lezioni, ci sarà un quadro più chiaro, soprattutto sulla questione Dad. Nella bozza delle Regioni si fa richiesta di prevedere la didattica a distanza al primo contagio in classe per i bambini della scuola dell'infanzia, al secondo contagio per scuole primarie e secondarie di primo grado (studenti inferiori ai 12 anni) e al terzo contagio per le scuole secondarie di primo e secondo grado. Per tornare in classe dopo dopo la Dad è previsto un tampone antigenico o molecolare, tra il quinto e il settimo giorno. Ogni provvedimento dovrà essere approvato il 5 gennaio nel Consiglio dei ministri.

Pregliasco: «Ritardare il rientro aiuterebbe»

Il virologo Fabrizio Pregliasco ha parlato del ritorno a scuola degli studenti italiani: «E' una sfida. Dal punto di vista del risultato epidemiologico avremmo una grande efficacia dal ritardare la riapertura» ha detto all'Adnkronos. «Mi rendo conto - dice il medico - che il desiderio generalizzato» è quello di far tornare i ragazzi a scuola anche perché uno slittamento deciso «così all'ultimo crea problematiche logistiche alle famiglie e al resto. Quindi credo che sia fondamentale provare sapendo che potrebbe esserci nel futuro il rischio. Gestire questo obiettivo dipenderà da tutti: dai cittadini, dalle famiglie e dall'organizzazione. Proviamo questa sfida che può dimostrare la responsabilità».