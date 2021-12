Cambiare tutto per non cambiare niente. O almeno molto poco. Il ritorno alla Didattica a distanza "facile" annunciato dal ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi e da quello della Salute Roberto Speranza è infatti tramontato in meno di 24 ore, rimpiazzato dalle vecchie regole sulla quarantena e dal rinnovato sostegno all'attività di testing ora svolta dalle Asl da parte del commissario per l'Emergenza Francesco Paolo Figliuolo.

...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati