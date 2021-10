Scuola, Bianchi: «Entro novembre bandi per 5 miliardi». Cambia la quarantena, sarà "ridotta"

Quarantena ridotta e solo per i contatti stretti del positivo: sarebbe questo, secondo il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, l'orientamento del governo per quanto riguarda la gestione dei casi di Covid nelle scuole. «Dobbiamo assolutamente rivedere la questione legata alla quarantena», ha detto a "Radio Anch'io" su Radio Rai, e per farlo l'orientamento dell'esecutivo è di «non far scattare più la quarantena per tutta la classe di fronte a un caso positivo, ma solo per gli studenti che sono stati a più stretto contatto con il positivo» e di «ridurre i termini» dell'isolamento, poiché «siamo di fronte a ragazzi vaccinati».

«Entro novembre siamo pronti a bandi per 5 miliardi, un punto fondamentale per sostenere la ripartenza del Paese. Si tratta di 3 miliardi per asili e scuole infanzia, 400 milioni per le mense, 300 per le palestre, 800 per le scuole nuove e 500 per la ristrutturazione degli istituti». Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo la cabina di regia sul Pnrr.

In merito all'estensione del green pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati prevista dal 15 ottobre, Costa afferma: «Un po' di preoccupazione c'è: nel momento in cui c'è una estensione forte e massiccia di una misura come il green pass, i primi giorni ci potrebbero anche essere delle problematiche. Ma io credo che gli italiani abbiano ben compreso l'importanza di questo strumento, quindi siamo fiduciosi».