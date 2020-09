Scuola, Conte: «Rientro in sicurezza il 14 settembre, fatto il massimo per le famiglie. I giovani hanno pagato il prezzo più caro»

Si parte il 14 settembre. Ecco la conferma. «Abbiamo lavorato intensamente alla riapertura delle scuole: quest'anno avverrà in un contesto nuovo e non facile che sfiderà tutto il sistema Italia. Ma grazie al nostro lavoro l'anno scolastico comincerà regorlamente. Alcune Regioni, nella loro discrezionalità e autonomia, hanno deciso di posticipare l'apertura». Lo afferma il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa a Palazzo Chigi. «Le famiglie italiane non devono dubitare: abbiamo fatto il massimo per dare ai ragazzi il meglio e per regalare alla scuola un nuovo inizio - ha proseguito il premier - ci sarà qualche cambiamento, qualche nuova regola si aggiungerà rispetto a quelle consuete. Il rientro in classe è un rientro in piena sicurezza ed è e sarà il faro di questo governo».

«Rivolgo un appello ai principali protagonisti della sfida: ai nostri ragazzi. Mi rivolgo a voi per dirvi grazie, siete stati voi a pagare il prezzo più grande di questa emergenza. La scuola chiusa, la didattica a distanza è stato un peso enorme. La tecnologia che avete a disposizione non ha potuto compensare la rinuncia che siete stati chiamati a compiere».

Scuola, ipotesi rinvio nel Lazio: i sindaci potranno scegliere di non riaprire il 14

Scuola, lettera degli scienziati: «Per il rientro servono tamponi urgenti su vasta scala per isolare i focolai»

Scuola Roma, positivo studente dell'esclusivo istituto American Overseas: docenti e alunni in quarantena

«Potrà scattare nel peggiore dei casi una quarantena dell'intera classe: ci potranno essere difficoltà, ma invito a rispettare le regole e affrontare con fiducia questo anno. Quest'anno si torna a scuola, in presenza». E aggiunge: «Per la scuola può essere un nuovo inizio. Non accontentiamoci di tornare alla normalità, cogliamo questa crisi per valorizzare la scuola, i nostri processi di formazione», assicura ancora Conte «stiamo facendo quello che non si è mai fatto in tanti anni - ha aggiunto -, come il piano assunzioni del personale docente che metterà in ruolo 160 mila nuovi docenti o i 2 miliardi stanziati per l'edilizia scolastica: investiremo sulla scuola, non vogliamo più classi pollaio».

Lucia Azzolina. «A scuola ci sono delle regole, delle misure sanitarie, ma anche adulti preparati. La scuola è il luogo meno rischioso». Lo ha detto la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina durante la stessa conferenza stampa a Palazzo Chigi. «L'unica via - ha continuato - è garantire una grande alleanza con le famiglie. Dobbiamo essere tutti responsabili, anche fuori dalla scuola. La scuola ha bisogno di essere protetta il più possibile». Un istituto su tre ha avuto almeno un intervento, sono oltre 5177 le aule in più ricavate, 4812 quelle ampliate per un totale di quasi 10 mila aule. Abbiamo finanziato l'affitto di spazi esterni alle scuole trovando una soluzione alternativa alle aule comunque adatta alla didattica per oltre 200 mila studenti. Abbiamo investito sugli arredi recuperando in 2 mesi un ritardo di 20 anni».

Ultimo aggiornamento: 16:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA