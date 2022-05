Scoppia pneumatico, Tir fuori controllo sull'A1 tra Ceprano e Pontecorvo: 4 chilometri di coda

Esplode pneumatico: Tir fuori controllo sull'A1. E' successo intorno alle 15 nel tratto autostradale che attraversa la Ciociaria, al chilometro 653 direzione sud tra i caselli di Ceprano e Pontecorvo. Il mezzo pesante si è intraversato occupando quasi tutte le corsie, il conducente è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale in servizio sull'A1, i quali stanno gestendo il traffico. Tanti i disagi: al momento si registrano 4 chilometri di coda. E' stata consigliata l'uscita a Ceprano per chi proviene da Roma.