Disagi a Milano e in Lombardia per lodi, dalle 3 di oggi fino alle 2 di lunedì 16 dicembre. La protesta, indetta dal sindacato Or.SA, interessa il trasporto ferroviario regionale della Lombardia. Il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza di Trenord e il servizio aeroportuale potranno subire variazioni e cancellazioni, come si legge sul comunicato apparso sul sito ufficiale.