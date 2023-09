Sciopero del trasporto pubblico venerdì 29 settembre: cambiano orari e fasce garantite. Salvini firma la precettazione

Sciopero del trasporto pubblico locale. Matteo Salvini ha firmato la precettazione per la protesta programmata per venerdì 29 settembre.

Sciopero trasporto pubblico venerdì 29 settembre: previsti disagi a Roma, Milano, Torino e Napoli. Ecco orari e fasce garantite

A Roma

I servizi di trasporto a Roma saranno garantiti durante le fasce di legge. Nel territorio di Roma Capitale, lo sciopero riguarda l'intera rete Atac e l'intera rete RomaTpl. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento.



Nella notte fra il 28 e il 29 settembre non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per "n"). È invece garantito il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980



Per quanto riguarda la giornata del 29 settembre sono garantite le corse sull'intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Non è garantito il servizio sull'intera rete dalle ore 8.31 alle ore 16.59 e dalle ore 20.01 al termine del servizio diurno.

Non sono garnatite le corse di tutte le metro previste dopo le ore 24.

Non sono garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 8-38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980



La notte fra il 29 e il 20 settembre è garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per "n"). Non sono garantite dopo le ore 24 il servizio metro, le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24; le corse notturne delle linee 8-38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980



Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale



Durante lo sciopero non garantito il servizio delle biglietterie; i parcheggi di interscambio restano aperti. Il servizio delle biglietterie on-line non subirà alcuna interruzione. Utilizzate le biglietterie on-line o pagate direttamente in stazione o a bordo dell flotta di superficie con carte di credito/debito





Tutte le informazioni sullo stato del servizio sono disponibili su www.atac.roma.it, @infoatac sul social X (ex Twitter), anche su Whatsapp: inviando un breve testo con la richiesta di informazioni al numero 335.1990679.

Display e fonia di bordo e delle stazioni.

Metromare e Roma-Viterbo

Per quanto riguarda il servizio bus, saranno garantite tutte le corse dei bus fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20, mentre saranno garantite tutte le corse dei treni delle linee ferroviarie Metromare e Roma-Viterbo fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20. La percentuale di adesione al precedente sciopero nazionale di 24 ore del 20 maggio 2023 dell'Organizzazione sindacale Usb è stata del 17,6 per cento.

A Milano

Lo sciopero del trasporto pubblico locale interesserà i lavoratori del Gruppo ATM S.p.A. A Milano, l'agitazione del personale viaggiante e di esercizio delle linee di superficie e metropolitane sarà possibile dalle 8,45 alle 15,00 e dalle 18,00 al termine del servizio.

Per quanto riguarda la funicolare Como-Brunate, l’agitazione potrebbe avere conseguenze sul servizio dalle le 8:30 alle 16:30 e dopo le 19:30.

Lo sciopero è stato indetto con motivazioni così riassumibili: «per la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, per il blocco delle spese militari e invio armi in Ucraina, per il superamento dei salari di ingresso, per la necessità di modificare il criterio che vede bruciare soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità, per la sicurezza dei lavoratori, per il salario minimo a 10 euro l'ora, per il libero esercizio del diritto di sciopero e per la legge sulla rappresentanza».

A Napoli

Anche nel capoluogo campano durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti all'agitazione sindacale.

Busitalia, del gruppo Ferrovie dello Stato, fa sapere che lo sciopero si svolgerà nel rispetto delle fasce giornaliere di garanzia del servizio (dalle ore 6:30 alle ore 9:00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.30).

Possibili disagi potrebbero verificarsi in tale giornata per effetto dell’azione di sciopero.

Per quanto riguarda le linee flegree, il servizio è garantito dalle ore 5:00 alle ore 8:00 e dalle ore 14:30 alle 17:30

Prime partenze garantite dopo lo sciopero:

da Fuorigrotta per Torregaveta 05:08

da Montesanto per Torregaveta 05:21

da Montesanto per Licola 05:02

Ultime partenze prima dello sciopero (operatività servizio dalle 5:00 alle 8:00)

da Montesanto per Torregaveta 07:41

da Montesanto per Licola 08:00

per Montesanto da Torregaveta 07:54

per Montesanto da Licola 07.56

Prime partenze garantite dopo lo sciopero (operatività servizio dalle 14.30 alle 17.30)

da Montesanto per Torregaveta 14:41

da Montesanto per Licola 14:48

per Montesanto da Torregaveta 14:34

per Montesanto da Licola 14:44

Ultime partenze garantite prima dello sciopero

da Montesanto per Torregaveta 17:21

da Montesanto per Licola 17:12

per Montesanto da Torregaveta 17:14

per Montesanto da Licola 17:08

A Torino

A Torino il servizio di trasporto pubblico è garantito nelle seguenti fasce orarie:

Servizio URBANO-SUBURBANO, METROPOLITANA, CENTRI DI SERVIZI AL CLIENTE dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00. Servizio EXTRAURBANO, Servizio BUS SOSTITUTIVO FERROVIA sfmA - Torino-Aeroporto-Germagnano-Ceres, da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

Servizio FERROVIARIO sfm1 - Rivarolo-Chieri: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito. Lo sciopero potrà avere ripercussioni anche sui diversi servizi gestiti da GTT, con conseguenti possibili disagi per la clientela.

All'ultimo sciopero del 18 settembre c'è stata un'adesione del 24%.