Sciopero nazionale dei trasporti oggi 2 dicembre: stop a bus, treni, metro e aerei. Orari e e fasce di garanzia. Cosa succede nelle città

Già avvertite, vedi il traffico assai più pesante del solito, le conseguenze dello sciopero generale nazionale dei trasporti di oggi 2 dicembre di tutti i lavoratori privati e pubblici dei trasporti che fanno parte dei Cobas e di Cub, Sgb, SIcobas,Unicobas, Usb, Usi-Cit, Cobas Sardegna, Adl Varese.

Oltre al no alla guerra e all'invio di altre armi in Ucraina, i sindacati chiedono i rinnovi dei contratti e gli adeguamenti salariali.

Lo stop al servizio è iniziato alle 8.30 e continuerà fino alle 15 e poi dalle 18 fine al termine del turno.

Sul fronte dei trasporti ferroviari Trenitalia ha annunciato che non vi saranno interruzioni nel servizio di Frecce e Intercity. Le fasce di garanzia per i treni Regionali fino alle 9 e dalle 18 alle 21.

Traffico aereo

Nel trasporto aereo lo sciopero è di 24 ore e si aggiunge a quello odierno dei lavoratori della Vueling che protestano per gli esuberi annunciati.

La situazione a Roma

Nella Capitale il fine settimana sarà molto complicato, sul fronte della mobilità, tra lo sciopero del trasporto pubblico di oggi 2 dicembre, la manifestazione di domani sabato 3 dicembre nel centro storico e la seconda domenica ecologica della stagione. Con la possibile aggravante del meteo, che in questi tra giorni prevede un'alta possibilità di piogge. Insomma, i romani dovranno nuovamente armarsi di pazienza, soprattutto nella giornata feriale di venerdì.



MEZZI A RISCHIO

Si parte oggi con lo sciopero generale indetto dai sindacati di base, che coinvolge anche il trasporto pubblico della Capitale. Dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio saranno a rischio le linee di Atac (anche quelle date in sub-affidamento), Roma Tpl e Cotral. La protesta interesserà anche il personale di Ferrovie dello Stato, dalle 21 di stasera alla stessa ora di domani. In città inoltre, nella notte tra oggi e domani, sarà a rischio il servizio delle linee bus N, mentre saranno regolari le linee di bus diurne che fanno corse anche dopo le 24. Durante lo sciopero, nelle stazioni della rete metro che resteranno eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale.

Sciopero trasporti Roma il 2 dicembre: stop a metro e bus in diverse fasce orarie



IN PIAZZA

Domani tocca alla manifestazione nazionale, organizzata da Cobas e Usb, «contro la guerra e il carovita». Previsto un corteo, dalle 14 alle 18, che sfilerà da piazza della Repubblica a piazza di Porta San Giovanni, percorrendo viale Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell'Esquilino, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, viale Manzoni e via Emanuele Filiberto. Entro le 8 è prevista la rimozione dei veicoli da piazza della Repubblica e piazza di Porta San Giovanni. Previste deviazioni o limitazioni per bus e tram, e in caso di necessità potrebbe essere chiusa la fermata metro San Giovanni.

Atac, il paradosso: guasti e ritardi, ma vuole 80 milioni per il caro gasolio e le perdite dovute al Covid



L'AMBIENTE

La settimana si chiuderà con l'ultima domenica ecologica del 2022. Previsto, nella fascia verde, il divieto totale di circolazione per il traffico privato (con alcune deroghe) dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30. Tra gli esentati, che saranno comunicati in un'ordinanza del sindaco, ci sono tra gli altri i veicoli elettrici o ibridi, quelli alimentati a metano, Gpl o Bi-fuel, i veicoli con motore a benzina Euro 6, i ciclomotori con motore 4 tempi Euro 2 e successivi, i motocicli 4 tempi Euro 3 e successivi, i mezzi adibiti al trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili o trattamenti sanitari per malattie gravi. Le prossime domeniche ecologiche sono state già programmate per l'8 gennaio, il 5 febbraio e il 26 marzo 2023.