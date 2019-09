Oggi si sciopera per il clima e le scuole si spaccano sulle assenze giustificate

di Lorena Loiacono

Migliaia di studenti, oggi, scenderanno in piazza per il terzo Global Strike For Future: lo sciopero contro i cambiamenti climatici. Gli studenti delle scuole superiori e delle università sfileranno in corteo in diverse città e al loro fianco ci sarà anche parte del personale della scuola. La manifestazione più grande sarà a Roma, dalle 10 da piazza della Repubblica fino a piazza Madonna di Loreto ai Fori: attesi almeno 5mila studenti, inevitabili le ripercussioni sul traffico con tanto di 25 linee di bus...