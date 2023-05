Alluvione, arrestati per sciacallaggio: «Vi aiutiamo a spalare il fango da casa», ma derubano 6mila euro a coppia di anziani

Sciacallaggio nel pieno dell'emergenza alluvione.

Alluvione Emilia Romagna, la vita sulle brandine con l'incubo sciacalli. L'ospitalità di amici e parenti. «Così ne verremo fuori»

Due arresti per sciacallaggio

I due si sono presentati a una coppia di anziani offrendo la loro disponibilità per unirsi ad altri volontari impegnati a rimuovere il fango dall'abitazione. I proprietari dell'appartamento, subito dopo che i sedicenti volontari si erano allontanati, si sono accorti che erano spariti circa 6mila euro. Gli agenti in servizio antisciacallaggio hanno subito bloccato i sospettati trovati ancora in possesso del bottino.