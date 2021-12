Controlli del Green pass a campione, skipass venduti anche online per evitare assembramenti alle casse e capienza ridotta all’80% in impianti “chiusi” come funivie e cabinovie. Inizia così, da oggi, la prima stagione sciistica dell’era Covid. Accortezze oggi più che mai determinanti in una fase di recrudescenza pandemica, e soprattutto dopo quasi due anni di stop che hanno finito con il mettere in ginocchio il settore.

Il ritorno però, ormai...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati