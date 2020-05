Scarcerazioni boss, via libera del Consiglio dei ministri al nuovo decreto: prevista una stretta

Via libera del Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, al «decreto boss», che mette in campo una stretta sulle scarcerazioni legate all'emergenza Covid-19.

LEGGI ANCHE --> Giustizia,15 giorni per nuove valutazioni su scarcerazioni boss: il nuovo decreto

«Nessuno può pensare di approfittare dell'emergenza sanitaria determinata dal Coronavirus per uscire dal carcere. È un insulto alle vittime, ai loro familiari e a tutti i cittadini, che in questo momento stanno anche vivendo tante difficoltà. I magistrati applicano le leggi e come sempre io rispetto la loro autonomia e indipendenza. Da stasera c'è una nuova norma che mette ordine alla situazione. In un momento così straordinario si stava andando avanti con vecchi strumenti». Così il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, in seguito all'ok al dl approvato dal cdm.

Ultimo aggiornamento: 23:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA