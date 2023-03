Sbarchi migranti, è record di arrivi a Lampedusa: oltre 2.000 nelle ultime 24 ore (267 stanotte)

Emergenza sbarchi sulle coste siciliane: c'è stato un nuovo record di sbarchi a Lampedusa con oltre 2mila migranti arrivati in 24 ore. Sono 267 gli ultimi approdati sull'isola, fra la notte e l'alba di oggi, dopo che 6 dei 7 barchini sui quali viaggiavano sono stati soccorsi dalla ong Louise Michel e dalle motovedette di Capitaneria e Guardia di finanza. Ieri, sull'isola di Lampedusa, si sono registrati 43 sbarchi con un totale di 1.778 persone. All'hotspot di contrada Imbriacola, da dove ieri sono state trasferite complessivamente 525 persone, al momento ci sono 1.831 ospiti a fronte di poco meno di 400 posti.

Durante la notte, la Ong Louise Michel ha agganciato, al largo delle isole Pelagie, e sono stati eventi Sar, due imbarcazioni alla deriva con a bordo in totale 78 migranti originari di Guinea, Burkina Faso, Costa d'Avorio e Mali.

🔴 1/2 Breaking: This morning, the civilian aircraft #Seabird operated by @seawatchcrew, spotted a wooden double decker boat with 78 people on board. The Louise Michel arrived, stabilised the boat and handed out lifejackets. pic.twitter.com/Xjb8Eug1H0 — LouiseMichel (@MVLouiseMichel) March 24, 2023

La motovedetta V1102 della Guardia di finanza ha invece soccorso 40 (8 donne e 3 minori) che erano su un natante di ferro di 7 metri salpato da Sfax in Tunisia. I carabinieri, nel frattempo, hanno rintracciato all'Isola dei Conigli, 43 migranti (14 donne e 5 minori) del Camerun, Mali e Costa d'Avorio. L'imbarcazione usata per la traversata non è stata trovata.

Una pattuglia della Guardia di finanza ne ha bloccato 42 (12 donne e 1 minore) sulla spiaggia di Cala Croce, ritrovato in questo caso il natante di 7 metri. Sempre le Fiamme gialle hanno soccorso un'imbarcazione alla deriva con a bordo 25 persone (4 donne e 1 minore) e bloccato un natante con 41 (13 donne e 4 minori) originari di Costa d'Avorio, Camerun, Gambia, Guinea e Niger.

Augusta, respinti 52 egiziani

Anche in provincia di Siracusa la situazione è complicata. Il questore di Siracusa ha emesso 52 provvedimenti di respingimento per altrettanti migranti egiziani arrivati ad Augusta la notte di giovedì scorso - dopo essere stati intercettati al largo dalla Capitaneria di porto - che facevano parte di un gruppo di 83 che comprendeva anche 24 siriani richiedenti asilo. Dovranno lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Intanto, sono in corso le operazioni di identificazione di 320 migranti, giunti ieri sera nel porto di Augusta.

Malta, gommone alla deriva: 30 bimbi di cui 28 non accompagnati

Nelle prime ore di stamani, la nave Life Support di Emergency ha tratto in salvo 78 persone in acque internazionali della zona Sar maltese che navigavano su un gommone di circa 12 metri. Al momento del soccorso, il natante stava già imbarcando acqua. Tra i superstiti, 3 donne, di cui una incinta di due mesi, due bambine accompagnate di 8 e 6 anni, 28 minori non accompagnati, tra cui un bambino di 9 anni.

Le persone soccorse provengono da Burkina Faso, Ciad, Costa d'Avorio, Eritrea, Etiopia, Gambia, Guinea Conakry, Liberia, Niger, Nigeria, Mali, Sud Sudan, Sudan, Somalia. Si tratta per la maggior parte di Paesi dilaniati da guerre civili e da insicurezza alimentare.

«Le persone soccorse hanno viaggiato per più di 20 ore senza bere né mangiare - riporta Eliza Sabatini, infermiera a bordo della nave Life Support - Da una prima valutazione, risultano tutti debilitati e disidratati. Nelle prossime ore esamineremo i casi individuali.». «Erano le 21 quando abbiamo ricevuto la segnalazione di un'imbarcazione in difficoltà in acque internazionali - afferma Emanuele Nannini, capomissione della nave Life Support -. Arrivati sul posto, abbiamo trovato il natante sovraffollato e alla deriva, senza possibilità di usare il motore perché era terminata la benzina. Il gommone riportava già danni strutturali, ovvero aveva i tubolari quasi sgonfi. Abbiamo informato tutte le autorità e iniziato subito le attività di soccorso». «Il natante si trovava in acque internazionali della zona ricerca e soccorso maltese - prosegue Emanuele Nannini -. Malta, pur essendo stata informata immediatamente, non ha coordinato le attività di soccorso né offerto un porto di sbarco sicuro».