Sassate e bottigliate, ferisce 9 persone sedute ai bar: bloccato cittadino nigeriano

BOLZANO - Un cittadino nigeriano ha ferito alcune persone lanciando sassi e bottiglie contro i clienti di due o tre locali di viale Kennedy a Laives (Bolzano). Secondo quanto si apprende dai carabinieri, i feriti sono 9 e non sarebbero gravi; tutti sono stati rapidamente soccorsi dalle ambulanze arrivate sul posto. L'uomo è stato bloccato e portato in caserma dai militari dell'Arma. Accertamenti sono in corso per chiarire i motivi del gesto.